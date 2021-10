Terremoto oggi Aosta M 2.5/ Ingv ultime notizie: scossa lungo il confine svizzero

Andiamo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, precisamente quelle superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, segnalate e catalogate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento degno di nota segnalato è avvenuto a non troppa distanza da Aosta, lungo il confine fra l’Italia e la Svizzera, siamo nel nord ovest della nostra penisola. Come specificato, si è trattato di un terremoto registrato alle ore 6:09 di questa mattina, lunedì 4 ottobre 2021, con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Avellino M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Adriatico

L’epicentro è stato identificato dai sismografi lungo il confine fra Italia e Svizzera, in una zona con coordinate geografiche pari a 45.998 gradi di latitudine, 7.51 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni più vicini all’epicentro e che di conseguenza potrebbero aver avvertito il sisma, sono quelli di Bionaz, Valtournenche, Oyace e Chamois, tutti in provincia di Aosta e lungo il confine valdostano con la nazione elvetica.

Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema anche Modena

TERREMOTO OGGI AD AOSTA E IN LIGURIA: TUTTI I DETTAGLI

Quello appena elencato è l’unico terremoto che si è verificato oggi in Italia e per risalire al precedente bisogna tornare indietro alle ore 19:11 di ieri sera, quando una scossa è stata registrata dall’Ingv, in quel della regione Liguria. Siamo precisamente lungo la costa ligure occidentale, in provincia di Imperia, e il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter.

In questo caso l’epicentro ha avuto coordinate pari a 43.783 gradi di latitudine, 8.298 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. Le città più vicine all’epicentro sono state Sanremo, distante 41 chilometri, quindi Savona a 60, Genova a 87 e Cuneo a 90. e non sono stati registrati danni alle cose e alle persone. Per gli altri terremoto di ieri vi lasciamo alla pagina dedicata.

Terremoto oggi Piacenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA