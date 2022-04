Terremoto oggi Bergamo M 2.6/ Ingv ultime notizie, trema anche l’Albania

È domenica 10 aprile 2022 e stiamo per scoprire quali siano state le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia e nel resto del Paese, grazie al bollettino pubblicato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Stando ai dati che campeggiano sul portale ufficiale, 51 minuti dopo la mezzanotte una scossa si è verificata in provincia di Bergamo, a un chilometro a nord di Palosco, con coordinate geografiche pari a 45.596 gradi di latitudine e 9.8350 gradi di longitudine a una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

La sisma è stato localizzato dai sismografi della sala sismica Ingv di Roma, ha segnalato Mornico al Serio, Pontoglio, Calcinate, Telgate, Palazzolo sull’Oglio, Bolgare, Cividate al Piano, Grumello del Monte, Martinengo, Chiuduno, Ghisalba, Cavernago, Cortenuova, Castelli Calepio, Costa di Mezzate, Carobbio degli Angeli, Cologne, Bagnatica, Gandosso, Montello, Gorlago, Capriolo, Urago d’Oglio, Calcio, Chiari, Cologno al Serio, Adro, Brusaporto, Credaro, Zandobbio, Romano di Lombardia, San Paolo d’Argon.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA IN ALBANIA DI MAGNITUDO 4.2

Non solo il terremoto di oggi a Bergamo: il bollettino Ingv denuncia un evento tellurico anche al di fuori dei nostri confini nazionali. La terra ha tremato in Albania (magnitudo 4.2) alle 2.58 e l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri al di sotto del livello del mare. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 42.2840 gradi di latitudine e 20.1970 gradi di longitudine.

Alle 3.12 di oggi, invece, un terremoto con coordinate geografiche pari rispettivamente a 46.7890 gradi di latitudine e 8.2210 di longitudine ha avuto luogo ad una profondità di 6 chilometri in Svizzera. Si è trattato di un evento di entità decisamente più contenuta rispetto a quello verificatosi entro i confini elvetici e ambedue sono stati localizzati dalla sala sismica Ingv di Roma.

