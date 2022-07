Terremoto oggi Caltanissetta M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Fermo

E’ venerdì 22 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali, registrate oggi sul suolo italiano, ma anche eventualmente al di là dei nostri confini nazionali. Secondo quanto sottolineato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo bollettino aggiornato live, l’ultimo terremoto importante è quello che è stato registrato oggi a sei chilometri a ovest della località di Resuttano, in provincia di Caltanissetta (Sicilia).

Si è trattato di un evento tellurico comunque lieve, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato di preciso alle ore 2:14 della notte passata, fra giovedì 21 e venerdì 22 luglio 2022. Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 37.6700 gradi di latitudine, 13.9660 di longitudine, e una profondità di 33 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i paesi di Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Villalba e Vallelunga Pratameno. A livello di città, invece, Caltanissetta è risultata essere la più vicina, distante 21 chilometri dall’epicentro, con Agrigento più spostata a 52, quindi Bagheria a 61, Gela a 72, Palermo a 73, e infine Vittoria a 95. Il terremoto di oggi in Sicilia non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A FERMO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata segnalata un’altra scossa di terremoto da parte dell’Ingv, questa volta nella Marche, in provincia di Fermo. Nel dettaglio il sisma è stato individuato a cinque chilometri a nord ovest di Montefortino ed ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche precise sono state 42.9710 gradi di latitudine, 13.2980 di longitudine, e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare, mentre, i paesi più vicini sono stati Amandola, Bolognola, Sarnano, Montemonaco e Comunanza, località della provincia di Fermo, ma anche Macerata e Ascoli Piceno. Il terremoto è stato localizzato alle ore 1:53 della notte passata, distante 48 chilometri da Teramo e Foligno, 69 da L’Aquila e infine 70 da Terni. Anche questa scossa, vista la sua lieve potenza, non ha causato dei danni ne tanto meno dei feriti. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta a Rocca di Mezzo, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter alle ore 8:22 di oggi.

