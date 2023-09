Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Anche oggi, martedì 26 settembre 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nonché oltre i confini nazionali. Come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, l’ultimo evento tellurico importante è quello accaduto a cinque chilometri a sud ovest di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, nella regione Calabria.

Terremoto oggi Padova M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora lievi scosse ai Campi Flegrei

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un terremoto con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle prime luci di oggi, precisamente alle ore 4:59 di stamane. In zona sono stati individuati i comuni di San Basile, Saracena, Lungro, Castrovillari e Acquaformosa, tutte località del cosentino, e proprio Cosenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 60 chilometri dalla zona del sisma, con Potenza più staccata a 94, quindi Lamezia Terme a 96.

Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie: sisma anche tra Svizzera e Francia

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata registrata anche una scossa di terremoto a Campi Flegrei, località della provincia di Napoli che ormai da settimane è teatro di continui tremori. In questo caso l’evento tellurico è stato comunque lieve, avendo avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, così come registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Il terremoto di oggi è avvenuto alle ore 9:10 e le sue coordinate geografiche sono state 40.8260 gradi di latitudine 14.1380 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Firenze

In zona sono stati individuati i comuni di Quarto, Bacoli, e Monte di Procida, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 5 chilometri, con Marano a 9, quindi Napoli a 10 chilometri e Giugliano in Campania a 13. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti: nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori movimenti importanti, vi aggiorneremo su questa pagina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA