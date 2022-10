Terremoto oggi Catanzaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Andiamo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 18 ottobre 2022, in Italia e non solo. Stando al bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi è avvenuta una scossa di terremoto a 8 chilometri a est di San Floro, in provincia di Catanzaro (Calabria). Il sisma è stato di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto questa mattina all’alba, precisamente alle ore 5:10 di oggi, martedì 18 ottobre 2022.

L’evento tellurico è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 38.8340 gradi di latitudine, 16.6090 di longitudine e una profondità di 37 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma, segnala Borgia, Statelli, Squillace e Caraffa, tutte località in provincia di Catanzaro. Proprio Catanzaro è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante solo 8 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 30, quindi Crotone a 53 chilometri e infine Cosenza a 60.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA DI M 1.5: I DETTAGLI

Il terremoto non ha causato danni ne feriti ma è stato avvertito da moltissimi residenti della zona, e tra l’altro è stato poi “ripetuto” da una nuova scossa di terremoto, anche se più lieve, alle ore 5:59 di oggi con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata oggi, quella di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter localizzata a un chilometro ad ovest di Costacciaro, in provincia di Perugia. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 4:38 di questa mattina, in un epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.3560, 12.6990 ad una profondità di 11 km. Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Gubbio e Cantanio, i comuni più vicini alla zona del terremoto, mentre Perugia, Foligno e Fano e sono risultate le cittadine più prossime all’epicentro, distanti rispettivamente 37, 44 e 60 chilometri di distanza.

