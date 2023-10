Terremoto oggi Catanzaro M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pantelleria

E’ martedì 3 ottobre 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo, nelle ultime ore. Come si può evincere dal bollettino aggiornato live del sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello localizzato ad Amato, in provincia di Catanzaro. Si è trattato di un sisma di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 6:30 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata ad un chilometri a ovest di Castelnuovo di Val di Cecina, noto comune della regione Toscana in provincia di Pisa.

Terremoto Campi Flegrei/ Sindaco di Bacoli: “Sciame sismico continuerà”

Si è trattato di un terremoto comunque lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 4:09 fra lunedì 2 e martedì 3 ottobre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 43.2090 gradi di latitudine, 10.8990 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Monterotondo Marittimo, Pomarance, Montieri, Radicondoli e Monteverdi Marittimo, località della provincia di Pisa, ma anche Siena e Grosseto. E proprio Siena è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro, distante 37 chilometri, con Grosseto più staccata a 53, quindi Livorno a 61, Scandicci a 65, poi Firenze e Pisa a 69.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI MD 4.0/ Ingv ultime notizie: scossa vicino Napoli

TERREMOTO OGGI SULL’ISOLA DI PANTELLERIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi, sempre lieve, è stata quella localizzata a 8 chilometri a sud est dall’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani, in Sicilia. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte passata alle ore 2:26.

Le sue coordinate geografiche, così come fatto sapere dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), sono state 36.7800 gradi di latitudine, 12.0050 di longitudine, e una profondità di 0 chilometri sotto il livello del mare, quindi decisamente superficiale, uno solo il comune individuato in zona, ovviamente Pantelleria, mentre l’Ingv ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 100 km dall’epicentro con almeno 50000 abitanti”. Segnaliamo infine una scossa di terremoto localizzata in Papua Nuova Guinea alle ore 3:56 italiane, con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Ascoli Piceno M 2.4/ Ingv ultime notizie, ancora scosse ai Campi Flegrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA