Terremoto oggi Cesenatico M 4.1/ Ingv ultime notizie, ancora una scossa a Gambettola

Quali sono state le scosse di terremoto più importanti di oggi, sabato 28 gennaio 2023? Come sempre andremo a scoprirlo su questa pagina, spulciando il bollettino in tempo reale pubblicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento importante registrato dai sismografi è stato quello avvenuto ancora una volta a Cesenatico, precisamente in località Gambettola, con una magnitudo di 4.1 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato alle ore 6:32 di stamane ed è stato susseguito da altre tre scosse, fra cui due di M 2.2 gradi. Un nuovo evento tellurico indistintamente sentito dalla popolazione locale, che ha di fatto svegliato dal torpore i residenti.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro. Si tratta anche in questo dell’ennesima scossa da novembre ad oggi, e registrata con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato segnalato di preciso dall’INGV alle ore 00 e 36 minuti di ieri, e le sue coordinate geografiche sono state 44.0210 gradi di latitudine, 13.3020 di longitudine, oltre ad una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, Fano, distante 30 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Pesaro a 33, Ancona a 48, quindi Rimini a 59, Cesena a 86 e infine Ravenna a 98 chilometri.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA E CESENATICO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’INGV nella regione Abruzzo, di preciso a quattro chilometri a sud est di Capitignano, in provincia de L’Aquila. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e localizzato nel cuore della notte passata, fra venerdì 27 e sabato 28 gennaio, alle ore 3 e 27 minuti.

Le coordinate geografiche sono state 42.4910 gradi di latitudine, 13.3300 di longitudine ad una profondità di 13 km, mentre i comuni in zona sono stati Barete, Pizzoli, Monterale, Campotosto e Cagnano Amiterno, tutte località della provincia de L’Aquila. Proprio la città del parco regionale dell’Abruzzo è stata quella più vicina all’epicentro, distante 17 chilometri, con Teramo a 36 chilometri e Terni a 56. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, di preciso a Cesenatico, in provincia di Forlì, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato segnalato alle 23:55 ed ha avuto una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare.

