Terremoto oggi confine Francia-Italia M 1.8/ Ingv ultime notizie, sisma a Perugia

Tutte le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, venerdì 31 dicembre 2021, in Italia e non solo, così come da bollettino aggiornato live, in tempo reale, da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. Pochi sismi significativi avvenuti oggi, nessuno con una magnitudo superiore ai 2.0 gradi sulla scala Richter. Segnalata una scossa di magnitudo 1.8 gradi lungo il confine fra Italia e Francia, durante la notte passata, quella fra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021, precisamente alle ore 2:56. In questo caso si è trattato di un sisma con coordinate geografiche pari a 45.337 gradi di latitudine, 6.558 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi è avvenuto non troppo distante da Torino, visto che il capoluogo piemontese dista 93 chilometri dall’epicentro, mentre Moncalieri si trova ad una distanza di 96 chilometri. Ovviamente, vista la sua scarsa entità, la scossa non ha provocato alcun disagio. Un altro evento tellurico moderato è stato segnalato dall’Ingv in quel della regione Umbria, precisamente a sei chilometri a sud ovest della località di Sigillo, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter classificato con con coordinate geografiche (lat, lon) 43.301, 12.688 ad una profondità (il cosiddetto ipocentro) di 11 km.

TERREMOTO OGGI SUL CONFINE ITALIA-FRANCIA, PERUGIA E SVIZZERA: I DETTAGLI DELL’INGV

Il terremoto è avvenuto all’alba di oggi, alle ore 5:16, e secondo la Sala Sismica INGV-Roma, potrebbe aver interessato i comuni limitrofi, leggasi Fossato di Vico, Costacciaro, Gubbio, Gualdo Tadino e Scheggia e Pascelupo. A livello di città, invece, la più vicina risulta essere Perugia a 32 chilometri di distanza, e Foligno a 38.

Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto avvenuta però in questo caso nella giornata di ieri, 30 dicembre 2021, lungo il confine fra Italia e Svizzera, di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter. Tutti i sismi elencati su questa pagina non hanno provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

