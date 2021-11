Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rieti

Consueto appuntamento quotidiano riguardante le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che classifica ogni giorno i movimenti in Italia e all’estero. L’ultimo evento tellurico superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, è quello che è stato registrato in provincia di Cosenza, in Calabria. Siamo esattamente lungo la costa calabra nord occidentale, e la scossa è stata di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, con un epicentro di 39.609 gradi di latitudine, 15.713 di longitudine, e una profondità di 87 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato segnalato dall’Ingv alle ore 5:20 di oggi, venerdì 19 novembre 2021, e secondo la Sala Sismica INGV-Roma, i comuni limitrofi sono stati quelli di Belvedere Marittimo, Bonifati, Maierà, Sangineto e Buonvicino, tutti paesi del cosentino. Cosenza dista 58 chilometri dall’epicentro, mentre a 88 chilometri si trova Lamezia Terme. Alle ore 3:37 della notte passata, quella fra giovedì 18 e venerdì 19, è stato invece registrato un terremoto in quel di Accumoli, in provincia di Rieti. Siamo nel Lazio e tale zona è una delle più attive dal punto di vista sismico d’Italia.

TERREMOTO OGGI COSENZA, RIETI E GRECIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

La scossa è stata comunque lieve, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e l’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche di (lat, lon) 42.691, 13.264 ad una profondità di 10 km. Amatrice è uno dei comuni interessati dal sisma, così come Arquata del Tronto, Cittareale, Acqusante Terme e Campotosto, paesi che si trovano in zona Rieti ma anche Ascoli Piceno, e che spesso e volentieri figurano su queste pagine.

Segnaliamo infine una scossa nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 22:04, avvenuta non in Italia ma in Grecia, di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter, e con un epicentro classificato con le coordinate geografiche 39.589 gradi di latitudine, 20.462 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello marino.

