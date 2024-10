Le scosse di terremoto oggi sull’Italia sono state ancora una volta quasi irrilevanti. Anche per la giornata odierna, 1 ottobre 2024, nessun sisma particolarmente significativo è stato registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l’evento tellurico principale che ha superato di poco la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è al scossa che è stata localizzata in provincia di Cosenza, nel mare, nella regione Calabria. La scossa di terremoto oggi in questione ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stata registrata la notte passata, alle ore 1:49, distante una cinquantina di chilometri da Cosenza e 81 da Lamezia Terme.

Terremoto oggi Marano sul Panaro ML 3.3/ Ingv ultime notizie: scossa anche in mare in Calabria

La scossa di terremoto oggi, come detto sopra, è stata localizzata in mare aperto, di conseguenza non sono stati individuati comuni limitrofi l’epicentro. Sempre l’Ingv ha registrato un evento tellurico nella regione Umbria, a tre chilometri a ovest della località di Preci, in provincia di Perugia. La scossa è stata localizzata vicino a Sellano e a Cerreto di Spoleto, ed è stata molto leggera, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, scossa registrata la notte passata alle ore 4:40.

Terremoto oggi Messina, M 2.5/ Ultime notizie Ingv: scossa da 1.7 anche a Salerno

TERREMOTO OGGI, A LAVIANO E FROSINONE

Non si sono verificate altre scosse di terremoto oggi nel nostro Paese, mentre per quanto riguarda la giornata di ieri non vi avevamo segnalato l’evento tellurico localizzato in provincia di Salerno, a sei chilometri a sud est di Laviano, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto ieri sera, poco prima delle ore 21:00, precisamente alle ore 20:51, vicino a Colliano e Santomenna, e a 36 chilometri da Battipaglia e 40 da Potenza.

Un’altra scossa di ieri sera è stata quella avvenuta a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, terremoto nei pressi di Piedimonte San Germano e Terelle. Infine, segnaliamo una forte scossa di terremoto in Russia, vicino alla penisola della Kamchatka, con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter, sisma che è stato localizzato in mare e che non ha causato alcun effetto.

Terremoto Campi Flegrei/ Residenti Pozzuoli alzano la voce: “Dove sono i fondi promessi?”