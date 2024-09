Si aggiorna, in questa domenica 29 settembre 2024, il bollettino giornaliero dell’Ingv (ovvero l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con tutte le ultime scosse di terremoto oggi registrate sul nostro bel territorio: il quadro complessivo – almeno nel momento in cui scriviamo – sembra essere quello di una nottata e mattinata particolarmente tranquille che hanno visto solamente un evento sismico superare la soglia della magnitudo 2 e giusto altre due scosse rilevanti attorno al grado e mezzo sulla scala Richter.

Partendo – quasi ovviamente – dal terremoto più forte di oggi, dobbiamo recarci con l’Ingv in Sicilia e più precisamente al largo delle coste di Messina: erano da poco passate le 4:12 quando il sismografo situato a Roma ha rilevato un sisma di magnitudo 2.5 sulla scala Richter alle coordinate (latitudine e longitudine) 38.3120 e 15.4200 che grossomodo ci rimandano – appunto – alla cosa messinese nord orientale. Il comune più vicino all’epicentro è stato quello di Villafranca Tirrena, ma dato che il terremoto si è originato in acqua, peraltro ad una profondità di 9 km rispetto alla crosta terrestre, non sembra che nessun residente l’abbia – fortunatamente – avvertito, né che abbia causato alcun tipo di danno.

Prima di continuare con le scosse di terremoto oggi registrate dall’Ingv è interessante notare come l’area messinese sembri essere al centro di un piccolo sciame sismico visto che solo ieri vi avevamo già parlato di un evento piuttosto lieve, al quale si unisce quello odierno ed anche un terzo registrato nella tarda serata di ieri (erano circa la 23:49) localizzato alle Isole Eolie con una magnitudo di 2.1 che – nuovamente – non sembra aver causato danni o problemi alle persone e agli oggetti.

Senza divagare troppo, in apertura vi abbiamo già anticipato che le scosse di terremoto degne di nota nella giornata di oggi sono state – oltre a quella messinese – due: la prima in ordine di tempo ha interessato il comune di San Gregorio Magno (in provincia di Salerno) poco dopo lo scoccare delle ore 00:23, con una magnitudo di 1.7 sulla scala Richter; mentre il secondo risale alle ore 2:29 ed ha avuto una magnitudo di 1.5, colpendo l’area di Palazzolo Acreide, nuovamente in Sicilia ma – questa volta – a Siracusa.