TERREMOTO OGGI: TREMA LA TERRA IN PROVINCIA DI MODENA

Ricominciamo la settimana andando ad analizzare anche oggi quella che è la situazione della terra nel nostro Paese. Come ben sappiamo, l’Italia è un territorio molto differente da Nord a Sud, da Est a Ovest: ci sono zone particolarmente sismiche, che dunque vengono interessate da scosse varie ogni giorno, mentre altre lo sono molto meno. Proprio per capire quali siano i movimenti tellurici che avvengono sotto i nostri piedi quotidianamente, ci viene in aiuto l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, che riporta ogni giorno, in tempo reale, ogni piccolo terremoto del nostro Paese, con dati importanti come latitudine, longitudine, profondità, orario ma soprattutto magnitudo, che ci dà contezza di quanto sia stato forte o meno il sisma in questione.

Oggi, nella giornata di lunedì 30 settembre, cosa è accaduto nel nostro Paese? Andiamo a vedere cosa ci dice il bollettino odierno dell’Ingv aggiornato tra nottata e prima mattinata. Vediamo che al momento, alle 08.30 circa, l’unico terremoto di oggi di magnitudo rilevante, circa ML 3.3, è stato quello registrato a 3 km a Ovest di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto alle 04:46:40 ora italiana. Il sisma ha avuto coordinate geografiche latitudine 44.4600 e longitudine 10.9240 ed è stato registrato a una profondità di 31 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e come vediamo dalla mappa, è avvenuto a pochi km da Guiglia, Castelvetro di Modena, Vignola, Maranello e Savignano sul Panaro, tutti paesi entro i 10 km dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN CALABRIA

Andando a vedere anche le altre scosse di terremoto di oggi, vediamo che un sisma di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona della Costa Calabra nord occidentale, poco lontano da Cosenza, alle 03:30:38 con coordinate geografiche latitudine 39.2140 e longitudine 15.9650, ad una profondità di 42 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.