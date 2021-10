Terremoto oggi Cremona M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema ancora l’Adriatico

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, puntualmente segnalate e classificate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma verificatosi è stato quello della notte appena passata, alle ore 2:31 fra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021, in quel della provincia di Cremona. Siamo in Lombardia, a due chilometri e nord est del comune di Pessina Cremonese, e l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, con coordinate geografiche pari a 45.204 gradi di latitudine, 10.265 di longitudine ad una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. A livello di comuni viene segnalata la presenza in zona di Ostiano, Volongo, Gabbioneta-Binanuova, Isola Dovarese e Cappella de’ Picenardi, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, si segnala Cremona a 20 chilometri di distanza, quindi Brescia a 38, Parma a 45, Piacenza a 48 e infine Verona a 63.

TERREMOTO OGGI A CREMONA, MAR ADRIATICO E TIRRENO: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Nella notte è stato segnalato un altro terremoto in Italia, precisamente in una zona che ormai da mesi sta tremando con continuità, leggasi l’Adriatico centrale. Siamo in mare aperto, lontano dalla terraferma, di fronte alle coste di Molise e Puglia, e il sisma è stato localizzato alle ore 2:35 della notte.

L’evento ha avuto una magnitudo pari a 2.6 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.676 gradi di latitudine, 16.203 di longitudine, e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare. Infine segnaliamo un’altra scossa localizzata nella tarda serata di ieri, dopo le ore 22:00, in quel del mar Tirreno meridionale, in zona Calabria-Sicilia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, con una profondità di ben 214 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni ne feriti.

