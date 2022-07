Terremoto oggi Fermo M 2.3/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Trento e Messina

E’ venerdì 8 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulla situazione scosse di terremoto, quali sono gli eventi tellurici che si sono verificati in queste ore in Italia e non solo. L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato a riguardo un sisma avvenuto a Fermo, precisamente lungo la costa marchigiana fermana, di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è avvenuto nella notte passata, fra giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022, alle ore 1:30, ed è stato classificato con coordinate geografiche pari a 43.1510 gradi di latitudine, 13.8980 di longitudine, e una profondità di 45 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Porto San Giorgio, Altidona, Campofilone, Lapedona e Massignano, mentre la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 57 chilometri, con Ancona invece più staccata a 60.

TERREMOTO OGGI A RODI MILICI, MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv in provincia di Trento, alle ore 8:03 di stamane con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, mentre alle 5:13 è stato localizzato un sisma sulle Isole Eolie con una magnitudo di 2.2 gradi. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto, questa volta in Sicilia, in quel di Rodi Milici, in provincia di Messina. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 2:35 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 38.1140 gradi di latitudine, 15.1720 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre, a livello di comuni limitrofi si segnalano Terme Vigliatore, Castroreale, Mazzarà Sant’Andrea, Furnari e Barcellona Pozzo di Gotto, tutti paesi della provincia di Messina.

Proprio Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 35 chilometri, con Reggio Calabria a 41. Nessun’altra scossa di terremoto da segnalare avvenuta oggi in Italia al di là di altri movimenti tellurici molto lievi. I due eventi elencati su questa pagina, quello di Fermo e quello di Messina, non hanno causato alcun danno a vie di comunicazione o edifici, ne feriti o vittime, essendo stati entrambi molto lievi. Rimaniamo in attesa di eventuali altri aggiornamenti.











