Terremoto oggi mar Tirreno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Trento

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 7 luglio 2022, sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, così come segnalato “live” dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento importante è quello avvenuto nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, stamane all’alba, precisamente alle ore 4:24.

Il sisma ha avuto una magnitudo lieve, di 2.1 gradi sulla scala Richter, mentre l’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 38.5400 gradi di latitudine, 15.5030 di longitudine, e una profondità di 146 chilometri sotto il livello del mare, un ipocentro quindi decisamente profondo. Nessun comune in zona è stato identificato mentre le città più vicine, secondo la Sala Sismica INGV-Roma, sono state Messina, Reggio Calabria e Lamezia Terme, distanti dall’epicentro rispettivamente 39, 49 e 86 chilometri.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI TRENTO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi poco prima dell’una di notte, alle ore 0:55, a cinque chilometri a est della località di Vallarsa, in provincia di Trento. Anche in questo caso stiamo parlando di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, e con coordinate geografiche (lat, lon) 45.7800, 11.1830 ad una profondità di 10 km.

In zona si trovano i comuni di Posina, Valli del Pasubio, Laghi, Recoaro Terme e Terragnolo, tutte località della provincia di Vicenza, ma è Trento la città risultata più vicina, distante 33 chilometri, con Vicenza a 38 e Verona a 41. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi presso le Isole Eolie, in provincia di Messina, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter: il sisma è stato registrato dall’Ingv alle ore 3:56 ad una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Tutte e tre le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vide di comunicazione ed edifici, ne tanto meno feriti o vittime vista la loro magnitudo molto moderata.

