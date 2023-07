Terremoto oggi Ferrara M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

Diamo spazio come da consuetudine alle principali scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Stando a quanto riportato dal bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello registrato a due chilometri a nord della località di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, dove si è verificato un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter nel cuore della notte passata.

Il terremoto, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto di preciso alle ore 00 e 53 minuti, fra venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 42.7920 gradi di latitudine, 13.4090 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montegallo, Arquata del Tronto, Roccafluvione, Valle Castellana e Venarotta, località della provincia di Ascoli e Teramo. Proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 28 chilometri, con L’Aquila più staccata a 49, quindi Foligno a 60 e Terni a 67.

TERREMOTO OGGI FERRARA: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto ma non nella giornata di oggi bensì nella tarda serata di ieri, leggasi un movimento tellurico avvenuto in provincia di Ferrara, lungo la costa dell’Emilia Romagna.

Il sisma, localizzato alle ore 21:58, ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter mentre le sue coordinate geografiche, come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.6660 gradi di latitudine, 12.2780 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati solo i comuni di Comacchio e Lagosanto, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Ravenna, distante 28 chilometri, con Faenza a 53 al pari di Forlì, quindi Ferrara a 55, Imola a 57, poi Cesena e Rovigo a 59 chilometri di distanza. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Udine, precisamente a Tarvisio, un sisma di magnitudo 2.2 gradi registrato alle 6:27. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

