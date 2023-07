Terremoto oggi fra Croazia e Slovenia M 4.3/ Ultime notizie Ingv, scossa avvertita anche a Trieste

Come di consueto, anche oggi lasciamo lo spazio alle principali scosse di terremoto che si sono ripercosse sull’Italia o che sono avvenute nel territorio del nostro Paese. L’ultima segnalazione proveniente dall’Ingv, cioè l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, riguarda la scossa che ha avuto luogo al confine fra Slovenia e Croazia. L’evento sismico è avvenuto precisamente alle ore 19.34 di sabato 29 luglio, a poche ore dall’inizio di questa domenica, e ha registrato una magnitudo pari a 4.3 gradi sulla scala Richter.

Secondo la localizzazione fornita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto che ha coinvolto la Croazia e la Slovenia ha avuto il proprio epicentro a 5 chilometri di profondità, localizzato in particolare a 8 km ad est di Jelsane. Il punto esatto del terremoto, inoltre, si trova a 43 chilometri da San Dorligo della Valle (Trieste) e per questo è stato percepito distintamente nella stessa Trieste ma anche a Gorizia e in altri comuni del Friuli.

TERREMOTO OGGI CROAZIA E SLOVENIA, SENTITO ANCHE A TRIESTE: DETTAGLI

Maggiori dettagli sugli effetti di questo terremoto sono stati forniti dai media regionali, che hanno confermato come il fenomeno sismico sia stato avvertito non solo in Croazia ma anche nella vicina Slovenia e a Trieste.

Maggiori dettagli sugli effetti di questo terremoto sono stati forniti dai media regionali, che hanno confermato come il fenomeno sismico sia stato avvertito non solo in Croazia ma anche nella vicina Slovenia e a Trieste. Al momento, si apprende che non sono state riportate notizie relative a danni a cose o persone. Attimi di spavento ieri sera, dunque, ma per fortuna sembrano non esserci state conseguenze né danni dopo questo nuovo terremoto.

