Terremoto oggi Grecia M 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa lungo la costa ionica

Consueto appuntamento quotidiano con il report riguardante le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e non solo. Come sempre ci affidiamo agli esperti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che tempestivamente classificano e registrano i vari sismi avvenuti nel nostro territorio. Stando a quanto emerso non si sono verificati sismi in Italia nelle ultime ore, mentre va segnalata una scossa nella vicina Grecia. I sismografi hanno infatti rivelato un evento tellurico lungo la costa greca ionica di magnitudo moderata pari a 3.7 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato registrato durante la notte di oggi, 23 ottobre 2021, precisamente alle ore 4:17, e l’epicentro è stato individuato in una località con coordinate geografiche pari a 38.712 gradi di latitudine, 20.512 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

Al momento non vi sono comunque notizie di danni a vie di comunicazione ed edifici, ne tanto meno di feriti, ma è invece probabile che il terremoto sia stato avvertito anche in Italia, ed in particolare nelle regioni del sud, a cominciare da Puglia, Basilicata e Calabria. E a proposito di Calabria, questa resta l’ultima regione del Bel Paese dove si è registrata una scossa, precisamente un movimento tellurico avvenuto ieri mattina alle ore 10:53, in mare aperto.

TERREMOTO OGGI IN GRECIA, SCOSSA LUNGO LA COSTA DELLA CALABRIA: I DETTAGLI

Le coordinate geografiche segnalate tempestivamente dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono state 37.797 gradi di latitudine, 16.138 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare. I comuni più vicini alla scossa sono stati quelli, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, di Brancaleone e Palizzi, entrambi in provincia di Reggio Calabria, mentre, per quanto riguarda le città, troviamo proprio Reggio a 56 chilometri di distanza, quindi Messina a 68, Acireale più staccata a 88 e infine a 98 chilometri Catania.

Sempre nella stessa zona è stato infine segnalata una scossa di terremoto avvenuta alle ore 8:04 di ieri mattina, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter; in questo caso le coordinate sono state leggermente diverse, leggasi 37.621 gradi di latitudine e 16.276 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato di 34 chilometri sotto il livello del mare.



