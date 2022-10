Terremoto oggi Grecia M 5.2/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Marche

Ritorna il nostro abituale appuntamento con il bollettino terremoto oggi, che ci permette di disporre di una panoramica ad ampio raggio circa gli eventi tellurici che si sono verificati nella giornata odierna, domenica 9 ottobre 2022, non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Nemmeno a dirlo, il nostro punto di riferimento rimane l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che aggiorna la situazione minuto per minuto sulla sezione dedicata del suo sito internet, dando nota di ogni singolo sisma.

Fra questi, ve ne è uno particolarmente intenso che ha colpito la Grecia alle 2.30 ora italiana, con una magnitudo di 5.2 ed epicentro nel Golfo di Corinto. Non sono fortunatamente stati segnalati danni a cose o persone, ma la paura non è mancata. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, il terremoto di oggi si sarebbe sviluppato a una profondità di 19,1 chilometri sotto la superficie del golfo che separa la Grecia continentale dal Peloponneso e sarebbe stato avvertito anche ad Atene, ubicata a cento chilometri di distanza dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI AD ANCONA: TUTTI I DETTAGLI SEGNALATI DALL’INGV

Non soltanto il terremoto di oggi in Grecia: l’Ingv segnala anche una scossa nelle Marche, in provincia di Ancona, seppur di modesta entità (magnitudo 1.2), avvenuta poco dopo la mezzanotte a 6 chilometri a ovest di Sassoferrato. Secondo quanto rilevato dalle apparecchiature della sala sismica Ingv di Roma, il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 43.4300 gradi di latitudine e 12.7900 gradi di longitudine e si è verificato a una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Nel novero dei Comuni segnalati a 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi si rimarca anche la presenza di Serra Sant’Abbondio, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Frontone, Sigillo, Genga, Fabriano, Cantiano, Arcevia, Fossato di Vico, Pergola, Cagli, Serra San Quirico, Gubbio e Cerreto d’Esi. Inoltre, a meno di 50 chilometri di distanza sorge il capoluogo umbro, Perugia.

