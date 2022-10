Terremoto oggi L’Aquila M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Benevento

E’ giunto il momento di andare a visionare assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi sia in Italia quanto nel resto del mondo. Il punto di riferimento rimane come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tramite il consueto bollettino aggiornato live ha segnalato un evento tellurico a sette chilometri a nord di Trasacco, in provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo. Il sisma è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:04 fra venerdì 7 e sabato 8, e le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 42.0180 gradi di latitudine, 13.5180 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Molto lieve la magnitudo, solo 1.4 gradi sulla scala Richter, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Luco dei Marsi, Avezzano, Celano, Cerchio, San Benedetto dei Marsi, paesi della provincia de L’Aquila. Proprio il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante solo 39 chilometri, con Tivoli a 60 chilometri, quindi Chieti a 65 e infine Guidonia sempre a 65 chilometri di distanza. Ovviamente il terremoto di oggi, vista la sua lieve potenza, non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A BENEVENTO DI M 1.2: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in quel di Benevento, precisamente a tre chilometri a nord di San Nicola Manfredi, nella regione Campania. Anche in questo caso si è trattato di un movimento tellurico molto lieve, di soli 1.2 gradi di magnitudo sulla scala Richter, e la scossa è stata registra la scorsa notte, all’1:34.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.1010 gradi di latitudine, 14.8290 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le località limitrofe, vengono segnalate San Martino Sannita, Sant’Angelo a Cupolo, Calvi e San Giorgio del Sannio. Benevento, distante solo 5 chilometri, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, mentre Avellino dista 21 chilometri, con Caserta e Acerra a 42.

