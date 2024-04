Terremoto oggi Grosseto M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Mar Tirreno

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi, venerdì 26 aprile 2024, in quel della provincia di Grosseto. A comunicarlo, come sempre, è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo bollettino live. L’evento tellurico si è verificato di preciso a un chilometri a est di Montieri, ed ha avuto una magnitudo leggera, pari a 1.9 gradi sulla scala Richter.

A comunicare il sisma è stata la Sala Sismica INGV-Roma, precisando che l’evento tellurico è avvenuto all’alba di oggi, precisamente alle ore 5:38, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.1260 gradi di latitudine, 11.0330 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Chiusdino, Monticiano, Castelnuovo di val di Cecina, Massa Marittima e Monterotondo Marittimo, località della provincia di Siena, Pisa e Grosseto. Qual è stata la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma? L’Ingv segnala Siena a 32 chilometri di distanza, con Grosseto a 41, quindi Scandicci a 71.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in mare aperto, precisamente nel Tirreno Meridionale. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:17 fra giovedì 25 e venerdì 26 aprile 2025. Le sue coordinate geografiche sono state 38.4840 gradi di latitudine, 15.5090 di longitudine e una profondità di 130 chilometri sotto il livello del mare.

Essendo il sisma avvenuto lontano dalla terra ferma, il sito dell’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato. Per quanto riguarda invece le città più vicine viene segnalata Messina a 32 chilometri di distanza, quindi Reggio Calabria a 43, e infine Lamezia Terme a 89. Da segnalare infine una scossa di terremoto oggi nel Canale di Sicilia con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 8:10. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di altri eventi tellurici vi aggiorneremo.

