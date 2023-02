Terremoto oggi Isole Eolie M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 11 febbraio 2023, su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come sempre andiamo a spulciare il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza e registra i vari movimenti tellurici sparsi per il globo.

L’ultimo segnalato è stato quello avvenuto in provincia di Messina, alle Isole Eolie, un sisma di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 5:42 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto è avvenuta in provincia di Ascoli Piceno, di preciso a 5 chilometri a nord di Acquasanta Terme. Un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 3:54 della notte passata, fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.8140 gradi di latitudine, 13.4030 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Montegallo, Roccafluvione, Arquata del Tronto, Venarotta e Palmiano (tutti della provincia di Ascoli), mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Teramo, distante 30 chilometri, con L’Aquila a 51.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E SIENA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare oggi un’altra scossa di terremoto lieve avvenuta in provincia di Messina, precisamente lungo la Costa Siciliana nord orientale. Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 1 e 02 della scorsa notte.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.3340 gradi di latitudine, 14.6090 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre le città più vicine, secondo la Sala Sismica INGV-Roma, sono state Messina, Reggio Calabria e Acireale, distanti rispettivamente 84, e 94 chilometri. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella serata di ieri a Siena, un evento tellurico di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 22:03, e con un ipocentro, una profondità, pari a 8 chilometri sotto il livello del mare. Le tre scosse segnalate su questa pagina non hanno avuto conseguenze, quindi ne danni ne feriti.

