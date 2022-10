Terremoto oggi Siracusa M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 6 ottobre 2022, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia ma non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata odierna è avvenuto un movimento tellurico a 5 chilometri a nord est dalla località di Avola, in provincia di Siracusa, in Sicilia.

L’evento è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 36.9430 gradi di latitudine, 15.1640 di longitudine, e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto in Sicilia è stato localizzato alle ore 1:06 della notte passata, fra mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati rilevati i comuni di Noto, Canicattini Bagni, Floridia e Solarino. Siracusa, distante 18 chilometri dall’epicentro, è risultata la città più vicina, con Modica più staccata a 37 chilometri e quindi Ragusa a 39.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, A 5 KM DA CAMERINO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella regione Marche, di preciso a cinque chilometri a sud est di Camerino, in provincia di Macerata. Anche in questo caso si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter, avvenuto sempre nella notte passata, alle ore 2:36.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1120 gradi di latitudine, 13.1250 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. Pievebovigliana, Muccia, Fiordimonte, Fiastra e Caldarola i comuni più vicini all’epicentro, mentre a livello di città si segnala Foligno a 38 chilometri di distanza con Perugia a 60. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuovi movimenti significativi.

