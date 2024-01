Terremoto oggi L’Aquila M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in provincia di L’Aquila. Come si può evincere dal sito aggiornato live, in tempo reale, dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico di oggi, venerdì 26 gennaio 2024, è stato localizzato di preciso a due chilometri a est di Montereale, nella regione Abruzzo.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 1:15 fra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 42.5230 gradi di latitudine, 13.2700 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni limitrofi individuati sono stati Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Campotosto e Pizzoli, tutte località della provincia de L’Aquila. La città più vicina è risultato proprio il capoluogo abruzzese, distante 22 chilometri dall’epicentro, con la laziale Teramo più staccata a 39 chilometri e quindi Terni a 51.

TERREMOTO OGGI POTENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata nella giornata di oggi in provincia di Potenza, precisamente a un chilometro a ovest di Muro Lucano. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

L’evento tellurico è avvenuto la notte scorsa, alle ore 4:29 di oggi, venerdì 26 gennaio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 40.7560 gradi di latitudine, 15.4680 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i Comuni di Castelgrande, Bella, San Fele, Ricigliano e Rapone, della provincia di Potenza a Salerno. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Potenza, distante 31 chilometri dalla zona del sisma, con Battipaglia a 44, quindi Avellino a 59 e Salerno a 60. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di altre scosse importanti ve le segnaleremo su questa pagina.

