Terremoto oggi Mantova M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 25 gennaio 2024, quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultima scossa è stata quella localizzata a otto chilometri a sud est di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, nella regione Lombardia. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 2:33 fra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.9310 gradi di latitudine, 11.1910 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, Villa Poma, San Felice sul Panaro e Mirandola, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è stata Carpi, distante 29 chilometri, con Ferrara a 35, quindi Modena a 38 e Rovigo a 50.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in Abruzzo, precisamente a due chilometri a sud ovest di Capitignano, in provincia de L’Aquila. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma la notte scorsa, alle ore 3:19.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.5050 gradi di latitudine, 13.2840 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello marino, in zona, individuati i comuni di Monterale, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli e Campotosto, tutti della provincia de L’Aquila, e proprio il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 20 chilometri. A seguire Teramo a 39 e quindi Terni a 53. Da segnalare infine due scosse in Sicilia, una ad Agrigento e una a Messina, entrambe lungo la costa ed entrambe con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di nuovi movimenti tellurici importanti aggiorneremo questa pagina.

