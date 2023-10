Terremoto oggi M 3.0 a Cosenza/ Ingv ultime notizie, diverse scosse in provincia di Piacenza

Diverse scosse di terremoto oggi si sono verificate in Italia, anche se non hanno destato preoccupazione: la più forte, di magnitudo 3.0 sulla scala Richter, è stata registrata alle ore 03:37 della notte nella costa al largo di Cosenza. L’epicentro, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 39.0860, 15.8090 ad una profondità di 270 km. È in virtù di ciò che non è stato avvertito in modo significativo dalla popolazione.

Sempre nella notte, alle ore 04:20, un’altra scossa di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificata in mare, ma nel Tirreno, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4130, 15.4040 ad una profondità di 126 km. Anche in questo caso l’episodio sismico non è stato avvertito dagli abitanti della zona, dato che l’unico Comune vicino è quello di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, che dista circa 20 km dal punto dell’epicentro.

TERREMOTO OGGI: CONTINUA LO SCIAME SISMICO A PIACENZA

Le scosse di terremoto oggi che sono state lievemente avvertite dalla popolazione, invece, sono quelle che si sono verificate nella provincia di Piacenza, dove ormai da alcuni giorni è in corso uno sciame sismico. Gli episodi anche oggi sono stati una decina, tutti di magnitudo di circa 2.2 sulla scala Richter. Quello più rilevante è avvenuto intorno alla mezzanotte con magnitudo 2.3 con epicentro localizzato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel Comune di Carpaneto Piacentino, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.9200, 9.7590 ad una profondità di 20 km. Gli altri Comuni coinvolti sono stati Vigolzone, Gossolengo e Podenzano.

Infine, una scossa è stata registrata anche a Campotosto, in provincia di L’Aquila, con magnitudo 2.1 sulla scala Richter, alle ore 07:11. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5370, 13.3570 ad una profondità di 10 km, nei pressi del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.











