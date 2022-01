Terremoto oggi Macerata M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Amatrice

Anche oggi, venerdì 28 gennaio 2022, andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, il bollettino giornaliero aggiornato come sempre live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nelle scorse ore non si sono verificati movimenti tellurici rilevanti, e l’ultimo da segnalare è quello di stamane, alle ore 6:30, avvenuto nella regione Marche. Siamo precisamente a cinque chilometri a sud della località di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, e la scossa è stata di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, evento che con grande probabilità non sarà stato avvertito dalla popolazione locale.

Stando a quanto segnalato dall’Ingv, il terremoto di oggi marchigiano ha avuto coordinate geografiche pari a 42.952 gradi di latitudine, 13.016 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, invece, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Visso, Preci, Sellano, Ussita e Pieve Torina, tutte località dislocate fra la provincia di Macerata e quella di Perugia in quanto il terremoto è avvenuto a cavallo fra Marche e Umbria.

TERREMOTO OGGI AD AMATRICE DI M 1.6: I DETTAGLI DELL’INGV

La città più vicina risulta essere proprio l’umbra Foligno, a 25 chilometri di distanza, con Terni, nel Lazio, più staccata a 53. Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto avvenuta oggi nel Lazio, a due chilometri a nord ovest di Amatrice.

Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di modesta entità, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, avvenuto nella notte appena passata, fra mercoledì 27 e giovedì 28, alle ore 2:00. L’epicentro è stato identificato in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 42.65, 13.279 ad una profondità di 12 km, mentre i comuni limitrofi segnalati sono stati Cittareale, Campotosto e Arquata del Tronto. Come facilmente intuibile vista la scarsa “potenza” dei due terremoti, non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

