Terremoto oggi Macerata M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cuneo

Come ogni giorno anche oggi, sabato 21 ottobre 2023, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello localizzato a due chilometri a sud di San Ginesio, in provincia di Macerata, nella regione Marche. La scossa di oggi ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata alle ore 00 e 17 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, il movimento tellurico ha avuto delle coordinate geografiche pari a 43.0880 gradi di latitudine, 13.3110 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Gualdo, Cessapalombo, Sarnano, Camporotondo di Fiastrone e Sant’Angelo in Pontano, tutte località della provincia di Macerata ma la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 51 chilometri dall’epicentro, con Teramo più staccata a 57, quindi Ancona a 61, Perugia a 75 e infine Terni a 80.

TERREMOTO OGGI CUNEO, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi è stata segnalata una scossa di terremoto a quattro chilometri a sud ovest di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, in Piemonte. In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:42 fra venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.3800 gradi di latitudine, 7.2990 di longitudine, e una profondità di soli 10 chilometri sotto il livello del mare, quindi un sisma decisamente superficiale.

In zona localizzati i comuni di Pradleves, Demonte, Valgrana, Valloriate e Castelmagno, tutte del cuneese e proprio la cittadina di Cuneo è risultata la più vicina al terremoto, distante solo 20 chilometri, con Sanremo più staccata a 73, quindi Moncalieri a 76, Torino a 83, Asti a 92 e infine Savona a 94.

