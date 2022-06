Terremoto oggi mar Ionio M 2.1/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Milo

Anche oggi, venerdì 17 giugno 2022, andiamo a fare il punto sulle varie scosse di terremoto che sono state segnalate in Italia dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, massima istituzione italiana in quanto a sismi, eruzioni e non solo. Secondo quanto registrato dai sismografi, l’ultimo evento significativo è quello localizzato a in mare aperto, nello Ionio meridionale.

Si è trattata in realtà di una scossa di terremoto registrata non oggi ma nella tarda serata di ieri, dopo le ore undici, precisamente alle 23:07. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 37.2620 gradi di latitudine, 15.9530 di longitudine, e una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare. A livello di città in zona si segnalano Siracusa, distante 63 chilometri dall’epicentro, quindi Acireale a 80, Catania leggermente più staccata a 81, e infine Reggio Calabria a 98 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI A MILO, DOPPIA SCOSSA LIEVE NELL’ETNEO

Nessun’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia superiore o pari alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, anche se vanno segnalati due eventi tellurici in quel di Milo, in provincia di Catania. Il primo è stato di magnitudo 1.1 gradi a sei chilometri a ovest del paese etneo, alle ore 00:34 della notte passata.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), le coordinate geografiche dell’evento tellurico sono state 37.7440 gradi di latitudine, 15.0570 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre e Mascali, i comuni in zona, mentre Acireale, Catania e Reggio Calabria, le località più vicine all’epicentro. La seconda scossa di terremoto di oggi a Milo è avvenuta alle ore 1:02 ed è stata sempre molto lieve, pari a 1.0 gradi sulla scala Richter. Tutte le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno ovviamente causato danni o feriti.

