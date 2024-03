Terremoto oggi Mar Ionio M 4.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Scopriamo anche oggi, venerdì 22 marzo 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. Spulciando il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’ultimo evento tellurico significativo è quello che si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale. Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo abbastanza importante, pari a 4,6 gradi sulla scala Richter e che giunge ad un altro sisma avvenuto sempre nella stessa zona. La scossa è stata localizzata in mare aperto, di conseguenza ha attutito i suoi effetti, ma bisognerà capire se vi è in corso uno sciame sismico o meno.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma lieve anche a Trento

Le sue coordinate geografiche, come precisa la Sala Sismica INGV-Roma, sono state 39.5800 gradi di latitudine, 19.2700 di longitudine e una profondità di 64 chilometri sotto il livello del mare, mentre l’ora in cui è avvenuto il sisma sono state le 6:20 di oggi, venerdì 22 marzo 2024. Essendo il terremoto di oggi registrato in mare, l’Ingv fa sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato localizzato e nel contempo “Nessun comune italiano entro 100 km dall’epicentro con almeno 50000 abitanti” è stato registrato.

Terremoto oggi mar Ionio M 3.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Messina

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a quattro chilometri a nord est di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, un sisma con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento tellurico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:59 e le sue coordinate geografiche sono state 38.3280 gradi di latitudine, 16.0610 di longitudine e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i comuni di Cittanova, Terranova Sappo Minulio, Taurianova, Varapodio e Oppido Mamertina, tutti paesi della provincia di Reggio Calabria. Proprio la città reggina è stata la più vicina all’epicentro, distante 44 chilometri, con Messina più staccata a 47, quindi Lamezia Terme a 76 e infine Catanzaro a 79. Le scosse di terremoto di oggi riportate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto oggi Ancona M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Catania

© RIPRODUZIONE RISERVATA