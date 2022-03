Terremoto oggi Modena M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi in provincia di Modena. A segnalarlo è stato puntualmente, come di consueto, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano che registra ogni giorno tutti i movimenti tellurici non solo dell’Italia ma del mondo intero. Il terremoto è avvenuto stamane poco dopo le ore 5:00, precisamente a 3 chilometri da Campogalliano, ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa si terremoto è stata registrata oggi in provincia di Messina poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00:14 ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Ragusa M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Accumoli

La scossa è stata localizzata di preciso lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, epicentro registrato con coordinate geografiche pari a 38.352 gradi di latitudine, 15.455 di longitudine, e una profondità di 120 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Spadafora, Venetico, Saponara, Valdina, Torregrotta e Roccavaldina, tutti paesi del messinese, e proprio Messina è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 20 chilometri, con Reggio Calabria a 32, quindi Acireale a 86 e più staccata Catania, a 100 chilometri di distanza.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.7/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Foggia

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A MESSINA, TREMA ANCHE GROSSETO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:45, in Toscana. L’evento tellurico è avvenuto a due chilometri a nord ovest della località di Montieri, in provincia di Grosseto, ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

L’epicentro, in questo caso, è stato pari a 43.14 gradi di latitudine, 11.001 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona e che potrebbero aver avvertito la scossa sono quelli di Chiusdino, Castelnuovo di Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Radicondoli, tutti del grossetano. Siena è risultata la città più vicina all’epicentro, distante 34 chilometri con Grosseto a 43. Entrambe le scosse segnalate si questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti vista anche la loro moderatezza.

Terremoto oggi Macerata M 1.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA