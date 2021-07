Terremoto oggi Norcia M 3.6/ Ingv ultime notizie, sciame sismico nel perugino

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, così come riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. Come si evince dal portale dedicato, stamane è stato registrato un vero e proprio sciame sismico in quel della nota località di Norcia, in provincia di Perugia (regione Umbria). Nel dettaglio si sono verificate tre diverse scosse di terremoto oggi, fra cui la più importante di magnitudo 3.6 gradi sulla scala Richter alle ore 10:00 di mattina.

L’Ingv sottolinea come il sisma sia stato localizzato a due chilometri dalla località dei monaci sanbenedettini, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.791, 13.072, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, terremoto quindi molto superficiale. In zona il sisma è stato avvertito dai comuni limitrofi di Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Castelsantangelo sul Nera e Poggiodomo, località dislocate fra il perugino e la provincia di Macerata. A livello di città, invece, si segnalano Foligno a 35 chilometri di distanza, Terni a 43 e più staccato Teramo, a 54.

TERREMOTO OGGI A NORCIA E NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Come detto in apertura la zona è stata colpita da uno sciame sismico, visto che alle ore 8:03 di stamattina è stata registrata un’altra scossa di terremoto magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, e una di magnitudo 2.0, la più lieve delle tre, alle ore 11:00.

In tutti i casi fino ad ora non si segnalano danni a persone e cose, anche se la scossa di magnitudo 3.6 gradi sarà stata con grande probabilità avvertita da numerose persone e avrà creato non poco spavento. Da segnalare infine un ultimo terremoto avvenuto non oggi ma nella serata di ieri, poco dopo le dieci di sera (erano le 22:03), in quel del mar Tirreno Meridionale, lontano dalla costa. In questo caso il terremoto è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, e in zona si trovava la sola Ustica.

