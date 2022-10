Terremoto oggi Palermo M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Roma

Andiamo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nella giornata di oggi, 12 ottobre 2022, così come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello registrato fra le provincie di Palermo e Messina, tre scosse avvenute lungo la costa dalle ore 6:41 alle 7:11, di cui due di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, e una di 2.4 gradi. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a due chilometri a nord est della località di Sellano, in provincia di Perugia (nella regione Umbria).

Il movimento di oggi è stato lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 3:37 della notte passata, fra martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022,con coordinate geografiche che sono state 42.9050 gradi di latitudine, 12.9400 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Preci, Cerreto di Spoleto, monte Cavallo, Visso e Trevi, località della provincia di Perugia e Macerata essendo il terremoto di oggi verificatosi a cavallo fra l’Umbria e le Marche. Foligno, distante 20 chilometri, è invece risultata essere la cittadina più vicina, con Terni a 45.

TERREMOTO OGGI ALLE ISOLE EOLIE E A ROMA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv presso le Isole Eolie. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle 00 e 34 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 38.4670 gradi di latitudine, 15.2060 di longitudine e una profondità di 123 km.

Nessun comune in zona è stato rinvenuto, mentre Messina, distante 43 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Reggio Calabria a 55 e infine Acireale a 95. Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata non oggi ma nella serata di ieri a Ciampino, in provincia di Roma, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 23:55.

