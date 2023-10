Terremoto oggi Perugia M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Forlì-Cesena

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 17 ottobre 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Come sempre andiamo a spulciare il bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, che segnala una scossa a tre chilometri a nord est di Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria. Si è trattato di un evento tellurico avente una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 42.7510 gradi di latitudine, 12.7630 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

La scossa di terremoto è stata segnalata nel cuore della notte passata, alle ore 3:10 fra lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2023 e in zona sono stati individuati i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Campello sul Clitunno, Vallo di Nera e Castel Ritaldi. La città con almeno 50mila abitanti più vicina è invece risultata essere Terni, distante 23 chilometri, con Foligno alla stessa distanza quindi Perugia a 50 e Viterbo a 65.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A FORLI’-CESENA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi in Italia è stata quella localizzato a cinque chilometri a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, in Emilia Romagna. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:31 della notte scorsa,

Le sue coordinate geografiche sono state 44.0580 gradi di latitudine, 11.6860 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Marradi, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Palazzuolo sul Serio, le località individuate in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Faenza, distante 30 chilometri dall’epicentro, con Imola più staccata a 33, quindi Forlì a 34, Cesena a 45 e Firenze a 47. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni o feriti.

