Terremoto oggi Vesuvio M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rieti

Andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 23 luglio 2022, in Italia e non solo. Secondo quanto registrato tempestivamente dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, noto anche come Ingv, l’ultimo evento tellurico “significativo” è quello che è avvenuto sul Vesuvio, il famoso vulcano attivo di Napoli. Si è trattato di un sisma derivante da un’eruzione dello stesso, della magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 7:53 di stamane. Un’altra scossa è stata localizzata nel mar Adriatico centrale, in mare aperto. Il sisma è stato di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato più o meno di fronte alle coste della Puglia, di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 42.4920 gradi di latitudine, 15.7780 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi nell’Adriatico è stato registrato alle ore 4:58 di questa mattina, e stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, vicino all’epicentro non sono stati localizzati dei paesi visto che il sisma è avvenuto in mare aperto. La città più vicina all’epicentro è così risultata essere San Severo, distante comunque 95 chilometri dalla zona del terremoto, con l’aggiunta di Manfredonia a 97 chilometri. Ovviamente questo terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, ancor di più per il fatto di essere avvenuto in mare aperto, lontano dalla terraferma.

TERREMOTO OGGI RIETI M 1.5: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi nella regione Lazio, in provincia di Rieti, precisamente ad un chilometro a ovest della località di Longone Sabino.

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato segnalato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 20 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 42.2680 gradi di latitudine, 12.9520 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e nei pressi dell’epicentro sono stati localizzati i comuni di Rocca Sinibalda, Castel di Tora, Colle di Tora, Varco Sabino e Torricella in Sabina. Infine, Guidonia Montecelio e Tivoli sono state le due cittadine più vicine, distanti rispettivamente 35 e 36 chilometri dall’epicentro.

