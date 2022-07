Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche ad Ascoli

Anche oggi sabato 9 luglio 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese e non solo. Come ogni giorno andremo ad analizzare il bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa a due chilometri in località Sellano, in provincia di Perugia (Umbria), alle ore 6:14 di oggi, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un altro terremoto è stato registrato oggi a nord ovest della località di Castellana, in provincia di Teramo (siamo nella regione Lazio). L’evento tellurico è stato lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:06 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 42.7470 gradi di latitudine, 13.4770 di longitudine, ad una profondità di 21 km, mentre i comuni limitrofi, quelli prossimi all’epicentro, sono stati Acquasanta Terme, Rocca Santa Maria, Rocca fluvione e Cortino, località della provincia di Teramo nonché di Ascoli. Proprio Teramo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 21 chilometri, con L’Aquila più staccata a 44 chilometri, e infine a 61 chilometri di distanza troviamo Montesilvano.

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI PICENO DI M 1.5: I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato nella giornata di oggi un’altra scossa di terremoto lieve, questa volta di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, e individuata a cinque chilometri a sud ovest di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno (Marche). Il sisma è avvenuto all’alba di stamane, alle ore 4:45, con coordinate geografiche pari a 42.7900 gradi di latitudine, 13.5990 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto emerso, in zona troviamo i comuni di Civitella del Tronto, Ascoli, Maltignano, Campli e Valle Castellana, mentre Teramo è risultata essere ancora una volta la cittadina più vicina alla zona del sisma, distante solo 17 chilometri, con L’Aquila più staccata a 51 e Montesilvano a 55. Entrambe le scosse segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti vista la loro moderatezza.

