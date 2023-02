Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Sanremo

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Perugia. L’evento tellurico è stato individuato di preciso a tre chilometri a nord est della località di Norcia, nella regione Umbria, nel cuore della notte passata, alle ore 4:32 fra domenica 5 e lunedì 6 febbraio 2023.

VIDEO TERREMOTO OGGI IN TURCHIA M 7.9: 512 MORTI E 2.300 FERITI/ Un'ecatombe

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 42.8100 gradi di latitudine, 13.1160 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa è stata localizzata in una zona dove si trovano Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Visso e Ussita, tutte località della provincia di Perugia e Macerata, mentre Foligno è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 37 chilometri, con Terni a 47, Teramo a 51 e infine L’Aquila a 56.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.0/ Ingv ultime notizie, avvertito in tutta Napoli

TERREMOTO OGGI, LIEVE SCOSSA A SANREMO, VIOLENTO TERREMOTO IN TURCHIA

Un’altra scossa di terremoto, come segnalato sempre dall’Ingv, è avvenuta oggi in Liguria, precisamente lungo Costa Ligure Occidentale, in provincia di Imperia. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:10 di notte in una zona con coordinate geografiche pari a 43.6700 gradi di latitudine, 7.5390 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso, San Biagio della Cima e Vallebona, tutti della provincia di Imperia, mentre Sanremo, distante 26 chilometri, è risultata essere la città più vicina, con Cuneo staccato a 81 km. Infine segnaliamo una violentissima scossa di terremoto localizzata oggi in Turchia, un evento di magnitudo 7.9 gradi sulla scala Richter avvenuto alle 2:17 italiane, nella zona sud del Paese: al momento le notizie parlano centinaia di vittime e migliaia di feriti.

Terremoto oggi Pordenone M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA