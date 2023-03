Terremoto oggi Perugia M 2.7/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Pesaro

E’ lunedì 20 marzo 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Controllando il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, emerge che l’ultimo sisma verificatosi è quello avvenuto a Umbertide, in provincia di Perugia, un sisma di magnitudo 2.7 gradi avvenuto alle ore 6:08 di stamane. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Marche, di preciso lungo la solita Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro, teatro ormai da mesi di continue scosse, alcune anche molto forti. L’ultima in ordine di tempo fortunatamente è stata lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stata localizzata nel cuore della notte passata, alle ore 1:29 fra domenica 19 e lunedì 20 marzo 2023.

Le coordinate geografiche del terremoto marchigiano di oggi, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.9190 gradi di latitudine, 13.2660 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona, invece, sono stati individuati i comuni di Fano, distante 21 chilometri, quindi Pesaro a 28, poi Ancona, Rimini e Cesena. Ovviamente la scossa non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, anche perchè il sisma è stato localizzato in mare aperto, lontano dalla terraferma.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA DI M 1.8 IN PROVINCIA DI PERUGIA: DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata non oggi ma nella tarda serata di ieri nella regione Umbria. L’evento tellurico è avvenuto di preciso a cinque chilometri a est di Umbertide, in provincia di Perugia, ed ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter.

Come riferito dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è stato registrato alle ore 23:22 di ieri, e le sue coordinate geografiche sono state 43.2990 gradi di latitudine, 12.3880 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Montone, Pietralunga e Gubbio, tutti del perugino, e proprio Perugia è risultata essere la cittadina più vicina al sisma, distante 21 chilometri, con Arezzo più staccata a 45, quindi Foligno a 46, poi Fano e Pesaro. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne feriti.

