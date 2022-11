Terremoto oggi Pesaro M 2.1/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 5.4 a Creta

E’ giunto il momento anche oggi, lunedì 21 novembre 2022, di fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia così come nel resto del mondo. Come sempre ci facciamo aiutare dal bollettino compilato live, aggiornato in tempo reale, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L’ultima scossa significativa è stata quella avvenuta ancora una volta nelle Marche, precisamente lungo la costa pesarese, in provincia di Pesaro. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:06 della notte passata, fra domenica 20 e lunedì 21 novembre 2022. Le sue coordinate geografiche sono state 43.9960 gradi di latitudine, 13.2830 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre la città più vicina è risultata essere Fano, distante 27 chilometri, quindi Pesaro a 31, e Ancona a 46.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA E CRETA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, precisamente a cinque chilometri a sud est di Capitignano. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.4860 gradi di latitudine, 13.3460 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Barete, Pizzoli, Campotosto, Monterale e Cagnano Amiterno, mentre L’Aquila, Teramo e Terni sono risultate essere le tre città più vicine all’epicentro. Infine segnaliamo una forte scossa di terremoto registrata oggi in Grecia, precisamente in quel di Creta, con una magnitudo di 5.4 gradi sulla scala Richter e una profondità di 80 chilometri sotto il livello marino. L’evento è avvenuto all’una e venticinque minuti della scorsa notte ed è stato avvertito in tutto il Peloponneso: non sono stati segnalati dei danni a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno dei feriti.

