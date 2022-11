Terremoto oggi Pesaro M 3.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Messina

Andiamo a scoprire anche oggi, sabato 19 novembre 2022, quali sono state le scosse di terremoto più importanti registrate sul suolo italiano e non solo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello accaduto ancora una volta nel mar Adriatico, precisamente di fronte alle coste fra Emilia Romagna e Marche.

Il sisma è stato registrato stamane all’alba, alle ore 4:26 ed ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 44.2450 gradi di latitudine, 13.2550 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Pesaro, distante 46 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina, seguita da Fano a 48, quindi Rimini a 59, poi Ancona a 73.

TERREMOTO OGGI FRA MARCHE E SICILIA

Un’altra scossa di terremoto oggi ha interessato la costa marchigiana pesarese alle ore 4:56, anche in questo caso un evento tellurico significativo, di magnitudo 3.0, per un totale di sette scosse registrate nelle Marche nella sola giornata di oggi, la più lieve di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Sicilia, a cinque chilometri a sud ovest di San Teodoro, in provincia di Messina. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, e registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 40 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 37.8050 gradi di latitudine, 14.6760 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati registrati i comuni di Cesarò, Troina, Maniace, Bronte e Cerami, dislocati fra le province di Messina, Enna e Catania. Le tre scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuove scosse.

