Terremoto oggi Piacenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Alessandria

E’ lunedì 16 maggio 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia quanto nel resto del mondo. Stando alla comunicazione puntuale e precisa dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, l’ultimo sisma avvenuto nel nostro Paese è quello che è stato registrato a 3 chilometri da Vernasca, in provincia di Piacenza, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è invece avvenuto a due chilometri a nord della località di Momperone, in provincia di Alessandria (in Piemonte), poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente le 00:37 di oggi.

La scossa è stata lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, e le sue coordinate geografiche sono state 44.8580 gradi di latitudine, 9.0300 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Pozzol Groppo, Montemarzino, Casacco, Cecima e Monleale, località dislocate fra l’alessandrino e il pavese, visto che la scossa di terremoto di oggi è avvenuta a cavallo fra le due provincie. E proprio Alessandria e Pavia risultano essere le cittadine più vicine all’epicentro, rispettivamente a 33 e 35 chilometri di distanza, con Genova più staccata a 50 chilometri.

TERREMOTO OGGI IN TOSCANA, IN PROVINCIA DI AREZZO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Toscana, a tre chilometri a est di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:43 di notte, e avente coordinate geografiche pari a 43.6380 gradi di latitudine, 12.0220 di longitudine, e una profondità di 52 chilometri sotto il livello marino.

I paesi nei pressi dell’epicentro segnalati sono stati Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna, Anghiari, Chitignano e Sansepolcro, mentre Arezzo è risultata la città più vicina alla zona del sisma, distante 22 chilometri, con Cesena e Firenze più staccate, rispettivamente a 58 e 63 chilometri di distanza. Entrambe le scosse di terremoto registrate oggi non hanno causato danni ne feriti.

