Terremoto oggi Piacenza M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.6 in Giappone e allarme tsunami

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi, giovedì 5 ottobre 2023, quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a un chilometri a est di Vigolzone, in provincia di Piacenza, un sisma con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

L’evento, come si legge sul sito dell’Ingv, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:07 fra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 44.9180 gradi di latitudine, 9.6860 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuate le località di Podenzano, San Giorgio Piacentino, Ponte dell’Olio, Rivergaro e Carpaneto Piacentino, mentre la città più vicina è risultata essere Piacenza, distante 15 chilometri dall’epicentro, con Cremona più staccata a 36, quindi Pavia a 51, poi Parma a 52 e infime Milano a 72.

TERREMOTO OGGI GROSSETO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve si è verificata oggi in Toscana, precisamente a due chilometri a est di Montieri (Grosseto). In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:28 di oggi. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 43.1280 gradi di latitudine, 11.0380 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona individuati i comuni di Chiusdino, Monticiano, Castelnuovo di Val di Cecina, Massa Marittima e Monterotondo Marittimo.

La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Siena, distante 32 chilometri dalla zona del sisma, con Grosseto più staccata a 41, quindi Scandicci a 71. Le scosse di terremoto che vi abbiamo elencato su queste pagine non hanno causato danni ne feriti; nel caso dovessero verificarsene altre più forti saremo pronti a segnalarvele tempestivamente. Da segnalare anche una scossa di terremoto non in Italia, bensì in Giappone, con una magnitudo di 6.6 gradi in quel delle isole Izu. Le autorità hanno diramato un allarme tsunami invitando la popolazione che abita vicino alla costa ad abbandonarla.











