Terremoto oggi Potenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Foggia e Macerata

Anche quest’oggi, lunedì 27 giugno 2022, facciamo un riepilogo della situazione legata alle scosse di terremoto che si sono registrate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto viene segnalato in diretta dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo consueto bollettino, l’ultimo sisma significativo (magnitudo 1.9) è stato quello localizzato a due chilometri a sud-ovest della località di Castelgrande, in provincia di Potenza (regione Basilicata).

L’evento tellurico ha avuto luogo nelle prime ore della mattinata, precisamente alle 0.47, ed è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 40.7710 gradi di latitudine, 15.4220 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 2 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda invece i Comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala la presenza di Muro Lucano, Pescopagano, Sant’Andrea di Conza, Santomenna, Bella, Laviano, Castelnuovo di Conza, Rapone, San Fele, Colliano, Conza della Campania, Ricigliano, San Gregorio Magno, Valva, Ruvo del Monte, Calitri, Cairano, Balvano, Romagnano al Monte, Buccino, Palomonte, Teora, Calabritto, Caposele, Baragiano, Oliveto Citra, Senerchia, Andretta.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN PROVINCIA DI FOGGIA E MACERATA

Sempre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi a 10 chilometri a sud di Rignano Garganico (Foggia). Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato alle 10 di questa mattina. Le coordinate geografiche sono state pari a 41.5930 gradi di latitudine e a 15.6050 di longitudine, a una profondità di 11 chilometri, mentre i Comuni in zona sono quelli di San Marco in Lamis, Foggia e San Giovanni Rotondo.

Inoltre, un altro terremoto di magnitudo 1.5 sulla scala Richter oggi è stato individuato a 5 chilometri a nord di Ussita (Macerata), con coordinate geografiche pari a 42.9910 gradi di latitudine, 13.1230 di longitudine e una profondità di 10 chilometri. Le altre realtà in zona sono Fiordimonte, Fiastra, Acquacanina, Visso, Pieve Torina, Bolognola, Pievebovigliana, Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera, Muccia, Preci, Sarnano, Serravalle di Chienti, Camerino, Cessapalombo, Caldarola, Montefortino, Amandola, Gualdo, Montemonaco, Sellano, Camporotondo di Fiastrone.











