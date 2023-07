Terremoto oggi Potenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche nel Mar Ligure

E’ venerdì 7 luglio 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dal sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un sisma è stato segnalato oggi in provincia di Potenza alle ore 8:16 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Alle 11:15, invece, una scossa di terremoto di 2.1 gradi sulla scala Richter a Roma, precisamente in località Ciciliano. Da segnalare anche una scossa nella regione Marche, di preciso a due chilometri a sud della località di Bolognola, in provincia di Macerata.

L’evento tellurico è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 02. A segnalarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che ha fatto sapere che il sisma è stato identificato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9750 gradi di latitudine, 13.2200 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Acquacanina, Ussita, Fiastra, Sarnano e Castelsantagelo sul Nera. La città più vicina è risultata invece essere Foligno, distante 42 chilometri, con Teramo a 53, quindi Terni a 66.

TERREMOTO OGGI, UNA SCOSSA NEL MAR LIGURE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata segnalata presso il mar ligure, in mare aperto, nel corso della notte passata, precisamente alle ore 2:43 fra giovedì 6 e venerdì 7 luglio 2023. Anche in questo caso l’evento tellurico è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 43.6540 gradi di latitudine, 8.9500 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che nessun comune italiano è stato individuato entro 20 km dall’epicentro visto che il movimento è avvenuto lontano dalla terraferma. La città con 50mila abitanti più vicina all’epicentro è invece risultata essere Savona, distante 82 chilometri, con Genova più staccata a 84, quindi La Spezia a 87 e infine Sanremo a 95. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

