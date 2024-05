Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno meridionale

Come ogni giorno anche oggi, sabato 4 maggio 2024, andremo a scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come riferisce l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale online, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato in provincia di Reggio Calabria, un sisma con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter alle ore 8:20. Un’altra scossa è avvenuta nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto e lontano dalla costa. Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma stamane all’alba, precisamente alle ore 5:35.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.7600 gradi di latitudine, 15.5250 di longitudine e una profondità di 156 chilometri sotto il livello del mare, di conseguenza stiamo parlando di un sisma con un ipocentro importante. Essendo il terremoto individuato in mare, l’istituto ha fatto sapere che non è stato individuato “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”. Per quanto riguarda la città più vicina, invece, si segnala la siciliana Messina a 63 chilometri, quindi Lamezia Terme a 73, poi Reggio Calabria alla stessa distanza, Cosenza a 87 chilometri e infine Catanzaro a 94.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto lieve è stata registrata oggi nella regione Abruzzo, di preciso a cinque chilometri a sud est di Capitignano, in provincia de L’Aquila. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 1:09 fra venerdì 3 e sabato 4 maggio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 42.4880 gradi di latitudine, 13.3430 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che i comuni più vicini all’epicentro sono stati Barete, Pizzoli, Campotosto, Montereale e Cagnano Amiterno, della provincia de L’Aquila, e proprio il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina al sisma, distante solo 16 chilometri, con Teramo più staccata a 33, quindi Terni a 58 e infine Montesilvano a 66. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

