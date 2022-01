Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma a Campi Flegrei

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, in Italia quanto all’estero. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato a riguardo un sisma in quel della Costa Calabra sud occidentale, in mare aperto, lungo le provincie di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. Siamo ovviamente in Calabria e il movimento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Catania M 2.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Randazzo

Il sisma non è avvenuto oggi ma nella serata di ieri, alle ore 20:15, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.745 gradi di latitudine, 15.666 di longitudine, e una profondità di 104 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono comuni limitrofi l’epicentro visto che il terremoto di oggi è avvenuto in mare, mentre le città più vicine risultano essere Messina e Lamezia Terme, distanti entrambe 62 chilometri, con Reggio Calabria a 71, Cosenza a 80, e Catanzaro a 83. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche altre due scosse di terremoto avvenute oggi, ma di lieve entità.

Terremoto oggi Catania M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa alle Isole Vanuatu

TERREMOTO OGGI CALABRIA E CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI DELL’INGV

L’epicentro è stato localizzato di preciso a Campi Flegrei, Napoli (Campania), e si è trattato di un doppio sisma di magnitudo 1.2 e 1.0 gradi, avvenuto alle 1:42 e 1:20 della notte appena passata, quella fra martedì 4 gennaio e mercoledì 5.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 40.818 gradi di latitudine, 14.137 di longitudine, e una profondità di due chilometri sotto il livello del mare, e come riferito dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), in zona sono stati localizzati i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, Pozzuoli e Napoli risultano invece essere le due cittadine più vicine, rispettivamente a 5 e 10 chilometri di distanza. In tutti i casi elencati su questa pagina non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI SPAGNA M 4.4/ Ultime scosse INGV: sciame sismico nel Mar Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA