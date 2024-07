Terremoto oggi, scossa ML 2.7 a Modigliana/ Ingv ultime notizie: sisma anche in provincia di Reggio Emilia

TERREMOTO OGGI MODIGLIANA ML 2.7: SCOSSA A 53 KM DI PROFONDITÀ

Ogni giorno arriva puntuale l’appuntamento con il report dell’Ingv sulle scosse di terremoto di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si occupa di rilevare ogni giorno i movimenti della terra del nostro Paese, ad alta sismicità: le scosse vengono così riportate una ad una con i dettagli relativi, come magnitudo, coordinate geografiche, paesi vicini e così via. Oggi, ad esempio, un terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato registrato oggi, a 5 km a Ovest di Modigliana, in provincia di Forlì Cesena, alle 05:27:11 ora italiana.

Terremoto oggi, scossa ML 1.3 a Sora/ Ingv ultime notizie: movimenti anche sul Vesuvio

Le coordinate geografiche del sisma sono latitudine 44.1460 e longitudine 11.7300, ad una profondità di 53 km. A localizzare la scossa è stata la Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è avvenuta a pochi km da Modigliana, mentre a 7 km di distanza si trova Tredozio e a 9 Brisighella. Tra le grandi città più vicine troviamo invece Gaenza, Imola e Forlì, tutte nell’arco dei 30 km: il terremoto, comunque, di magnitudo 2.7, non ha creato danni a persone e cose, e non è stato avvertito da tutta la popolazione della zona.

Terremoto oggi Viareggio M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa leggera a Norcia

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Tra le scosse di terremoto di oggi, una delle più forti è stata registrata a 3 km a Nord-Est di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, con latitudine 44.7890 e longitudine 10.6910, ad una profondità di 8 km. Anche in questo caso a rilevare la scossa è stata la Sala INGV di Roma, vicino a Novellara, Correggio, Campagnola Emilia, Cadelbosco di Sopra, Rio Saliceto, San Martino in Rio e Castelnuovo di Sotto. La scossa non ha avuto un’elevata magnitudo e per questo motivo solamente alcuni residenti in zona l’hanno avvertita. Movimenti tellurici sono stati registrati anche nella zona dei Campi Flegrei, di magnitudo Md 1.3 e successivamente 1.5, ben lontani dalla scossa superiore a 4 di qualche settimana fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA