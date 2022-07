Terremoto oggi Siracusa M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina e Malta

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 13 luglio, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato come ogni giorno dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello registrato in Sicilia, lungo la costa siracusana, in provincia di Siracusa.

Si è trattato di un terremoto che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e che è stato localizzato alle ore 00:31 di oggi, registrato con coordinate geografiche pari a 37.1750 gradi di latitudine, 15.5960 di longitudine, e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato segnalato in zona mentre le tre città più vicine all’epicentro sono state Siracusa, Acireale e Catania, distanti rispettivamente dalla zona del sisma, 30, 58 e 62 chilometri.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata poco dopo l’una di notte sull’isola di Malta, anche in questo caso in mare aperto. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 1:06 e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 35.5300, 14.4510 ad una profondità di 14 km. Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata stamane all’alba, alle ore 4:35, in quel di Cesarò, in provincia di Messina, in Sicilia, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

In questo caso le coordinate geografiche (lat, lon) 37.8140, 14.7310 ad una profondità, l’ipocentro, di 31 km. In zona si trovano i comuni di San Teodoro, Maniace, Bronte, Troina e Maletto, paesi della provincia di Messina e Catania, mentre Acireale è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 44 chilometri, con Catania a 47, quindi Caltanissetta a 69 e infine Messina a 84. Tutte e tre le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.











