Terremoto oggi Roma M 2.6/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Benevento

Vediamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 1 giugno 2022. Secondo quanto segnalato come sempre “live” dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento tellurico significativo registrato in Italia è stato quello avvenuto a sei chilometri da Ariccia, in provincia di Roma (ore 6:22 di stamane), con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. Alle ore 8:10, invece, un evento tellurico ha interessato Sassinoro, comune in provincia di Benevento, sempre con la stessa magnitudo. Altro sisma è stato localizzato lungo lo Stretto di Messina, fra Sicilia e Calabria, nella notte appena passata. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:40 della notte passata, fra martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.0810 gradi di latitudine, 15.6190 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi mar Ionio M 1.7/ Ingv ultime notizie, trema la costa marchigiana

Il sisma ha interessato da vicino i comuni di Motta San Giovanni, Cardeo, Scaletta Zanclea e Calanna, paesi del reggino e del messinese, mentre le due città più vicine sono state Reggio Calabria e Messina, distanti rispettivamente 4 e 14 chilometri, con Acireale e Catania più staccate a 65 e 79. Molteplici le scosse di terremoto che si sono verificate oggi lungo lo Stretto di Messina, e l’Ingv ne segnala una decina nel corso della notte, anche se con magnitudo molto lievi, visto che la massima è stata di 1.5 gradi sulla scala Richter oltre a quella sopracitata.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

TERREMOTO OGGI AD ACCUMOLI: TUTTI I DETTAGLI INGV

Alle 3:25 di oggi è stato invece segnalata una scossa di terremoto in centro Italia, precisamente a 4 chilometri a nord ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, con una magnitudo di 1.3 gradi.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 42.7270 gradi di latitudine, 13.2260 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Norcia, Cittareale e Montegallo, tutti paesi ben noti in quanto ad attività sismica. Teramo, distante 40 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con L’Aquila più staccata a 44 e Foligno a 50. Tutte le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causa danni, ne tanto meno vittime o feriti, vista la loro lieve entità.

Terremoto oggi Pesaro Urbino M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

© RIPRODUZIONE RISERVATA