Terremoto oggi Salerno M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Bologna

E’ mercoledì 19 ottobre 2022, e anche oggi andremo a fare il consueto punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Stando al bollettino aggiornato dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma registrato è stato quello localizzato a 4 chilometri di distanza dalla località di Petina, in provincia di Salerno (Campania). L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter e si è verificato alle ore 6:01 di questa mattina, classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 40.5140 gradi di latitudine, 15.3240 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Catanzaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Il terremoto di oggi è stato individuato a pochi chilometri da Battipaglia, nonché Potenza, Salerno e Cava de’ Tirreni, e non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, vista la sua moderatezza. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv precisamente a un chilometro da Ussita, in provincia di Macerata (nelle Marche). Anche in questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:20 della notte passata, fra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre.

Terremoto oggi Torino M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Forlì

TERREMOTO OGGI A MACERATA E BOLOGNA: I DETTAGLI INGV

Le sue coordinate geografiche sono state (lat, lon) 42.9330, 13.1380 ad una profondità di 10 km, mentre Visso, Castelsantangelo sul Nera, Preci e Bolognola, sono risultati i comuni limitrofi l’epicentro, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. Segnaliamo una scossa di terremoto registrata oggi anche in Emilia Romagna, precisamente a tre chilometri a sud ovest di Vergato, in provincia di Bologna.

Anche in questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi, ed è stato registrato alle ore 5:02 di questa mattina. Bologna, distante 33 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la cittadina più vicina, con Pistoia a 39 e Prato a 42. Nessuno è rimasto ferito e non si sono verificati dei danni a edifici o vie di comunicazione. Infine la scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi avvenuta a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, alle 10:50 di stamane.

Terremoto oggi Rieti M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA